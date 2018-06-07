Прямой эфир
Сюжет:

Путин предложил ввести профессию блогера

0
Фото: Depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В законодательство стоит внести понятие профессии блогера. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что независимо от признания профессии, блогеры получают «видимо, вполне приличные» деньги за эту деятельность. Если это постоянная работа, государство заинтересовано в том, чтобы формализовать ее. «Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее — наверное, об этом тоже можно поговорить», — отметил он.

Ранее глава государства развеял слухи о возможном запрете социальной сети Instagram и видеохостинга Youtube в России. Комментируя блокировку мессенджера Telegram, Путин отметил, что первостепенными в данной ситуации являются вопросы безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блогеры просят Путина обратить внимание на актуальные проблемы молодежи
Литературная премия для блогеров появится в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017