Путин предложил ввести профессию блогера

В законодательство стоит внести понятие профессии блогера. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что независимо от признания профессии, блогеры получают «видимо, вполне приличные» деньги за эту деятельность. Если это постоянная работа, государство заинтересовано в том, чтобы формализовать ее. «Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее — наверное, об этом тоже можно поговорить», — отметил он.

Ранее глава государства развеял слухи о возможном запрете социальной сети Instagram и видеохостинга Youtube в России. Комментируя блокировку мессенджера Telegram, Путин отметил, что первостепенными в данной ситуации являются вопросы безопасности.