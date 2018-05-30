Литературная премия для блогеров появится в России

Национальная литературная премия «Большая книга» учредила номинацию для блогеров — «Литблог».

Принять участие в конкурсе могут активные пользователи Сети, пишущие о современной русской литературе. Жюри рассмотрит как текстовые, так и видеоблоги. Комиссию возглавит литературный критик Галина Юзефович.

Прием заявок стартует 1 июня и завершится 30 сентября. Они должны содержать три текста общим объемом не более 15 тыс. знаков, а также краткую информацию об авторе. Список финалистов объявят в октябре, а имя лауреата назовут на торжественной церемонии «Большой книги» в конце года.

Премия нацелена на поощрение публичного обсуждения отечественной словесности в интернете и на сближение литературного процесса с форматами новых медиа, рассказала агентству ТАСС одна из учредителей номинации писательница и критик Майя Кучерская.

Ежегодную Национальную литературную премию учредили 12 лет назад. Денежное содержание главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн, третьего —1 млн. Победителями «Большой книги» становились писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и др.