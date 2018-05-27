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В Петербурге назвали победителя премии «Национальный бестселлер»

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Фото: wikipedia.org/Dmitry Rozhkov
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Писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него» стал победителем литературной премии «Нацбест-2018».

Финал премии «Национальный бестселлер» состоялся на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Впервые роман Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» целиком был опубликован в журнале «Волга», а затем стал бесплатно доступен в сервисе Bookmate, где его и заметило издательство «АСТ». Ранее роман получил премию «Большая книга».

Также в шорт-лист ежегодной литературной премии вошли работы Василия Аксенова, Марии Лабыч, Дмитрия Петровского, а также Анны Старобинец, сообщает телеканал «78».

За лучшее произведение голосовали рэп-исполнитель Хаски, писатель Анна Козлова, профессор университета Сорбонна Элен Мела, актер Петр Семак, художник Татьяна Ахметгалиева и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Председателем жюри стал бизнесмен Артем Оболенский.

«Национальный бестселлер» — ежегодная литературная премия, которая вручается с 2001 года. Ее победитель получает 1 млн рублей, а другим финалистам выплачивается вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.

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