Эд Ширан получил главную награду Billboard Music Awards

Британский исполнитель Эд Ширан завоевал главную премию Billboard Music Awards. Певец признан лучшим артистом по итогам прошлого года. В этой номинации он обошел канадского хип-хоп-исполнителя Дрейка, рэпера Кендрика Ламара, Бруно Марса и певицу Тейлор Свифт.

25-я церемония вручения престижных наград, на которой Ширан не смог присутствовать, состоялась в Лас-Вегасе 20 мая.

Всего британец был представлен в 15 номинациях. Шесть из них достались ему, в частности, как лучшему исполнителю, лучшему исполнителю чарта Billboard Hot 100, а также за лучшую песню на радио, передает ТАСС.

Лучшей исполнительницей признана американская поп-звезда Тейлор Свифт. Коллектив Imagine Dragons получил награды как «Лучший рок-исполнитель», а также за лучшие песню и альбом в данном музыкальном направлении.

Награду за лучшую песню чарта Billboard Hot 100 получила композиция Despacito. Она была записана пуэрториканцами Луисом Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера.

Автор-исполнитель Эд Ширан в прошлом году за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного ордена Британской империи. Известность ему принес дебютный альбом под названием Рlus. По итогам 2017 года он был признан самым продаваемым исполнителем. Наибольший доход певцу принес альбом Divide.