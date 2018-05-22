Собянин учредил премию за выдающиеся достижения людей с инвалидностью

Власти Москвы учредили премию имени Николая Островского. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Они (премии) будут ежегодно присуждаться москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в науке, спорте, творчестве и других сферах», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, размер награды составит 150 тыс. рублей.

Как информирует пресс-служба мэрии, премии будут вручать в десяти номинациях: за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, в исполнительском искусстве, в литературе и публицистике, в области дизайна и моды. Кроме того, люди с ограниченными возможностями будут удостоены премии за популяризацию здорового образа жизни, а также за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности.

Церемонии вручения будут проходить в торжественной обстановке в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов 3 декабря. Власти Москвы ставят перед собой цель привлечь внимание к достижениям лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее «Известия» писали, что российские ученые разрабатывают новейшие технические средства для помощи инвалидам, управление которыми будет осуществляться с помощью мозговых сигналов.