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Человек — это жужжит гордо

Людмила Петрушевская и ее парадоксальный гуманизм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Человек — это жужжит гордо
2018-05-25 12:37:25">
2018-05-25 12:37:25
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Одному из самых значительных российских прозаиков, женщине, своим творчеством открывшей новый пласт отечественной литературы, Людмиле Стефановне Петрушевской 26 мая исполняется 80 лет. В день юбилея портал iz.ru вспоминает, чем так берут за душу читателя ее книги.

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Людмила Петрушевская, один из самых макабрических русских писателей, со свойственной ей парадоксальностью не нашла лучшего времени для начала официальной литературной деятельности, чем семидесятнический разгар соцреализма с его любовью к положительным примерам из жизни граждан. Первая попытка Петрушевской была опубликована в журнале «Аврора» в 1972 году под названием «Через поля», ничего плохого не обещающим и даже мерцающим неким обманчивым сельскохозяйственным оптимизмом. В первых же строчках выясняется, что это не совсем те поля, на которых колосятся озимые и яровые, — это скорей пресловутое поле из пословицы «Жизнь прожить — не поле перейти», где возможно что-то и посажено, но непонятно что, ужасно грязно, скользко, и ноги разъезжаются.

Этот рассказ про момент чистой любви, не замутненной необходимостью физического контакта и проживания на общей жилплощади, кончается с героическим пессимизмом: «...завтра и даже сегодня меня оторвут от тепла и света и швырнут опять одну идти по глинистому полю, под дождем, и это и есть жизнь, и надо укрепиться, поскольку всем приходится так же, как мне...» От этого предложения «укрепиться», потому что больше ничего не остается, делается не то чтобы легче, но как-то спокойнее в безнадежности предстоящего жизненного пути. «Через поля» — один из самых просветленных рассказов Петрушевской, написанный едва ли не с девичьей наивностью — в дальнейшем автор наловчится запрятывать моменты просветления гораздо глубже, отчего они и поражать будут сильнее.

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Драматург Людмила Петрушевская

Фото: РИА Новости/Валерий Плотников

Просто люди

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К Людмиле Петрушевской категорически не хочется применять женский род слова «писатель», даже несмотря на ее нынешний внешний облик герцогини в шляпах, кружевах, перчатках и перстнях, придающих ее женственности самоироничный оттенок. При этом по бесстрашной откровенности и жесткой прямоте, лишенной словесных рюшечек, кружавчиков и «женских стыдливых тайн», Петрушевская, пожалуй, наименее «дамский» из всех пишущих по-русски людей с буквой «Ж» в паспорте, даже когда моделирует бабий поток сознания — как, например, в одном из лучших рассказов «Свой круг», который можно было бы назвать микроэнциклопедией русской жизни, если бы в ней было что-то специфически русское, кроме разве что советского квартирного вопроса.

В остальном, как всякий абсурдист, Петрушевская выше национальных особенностей и полового диморфизма: в психологическом смысле и самец, и самочка — одинаково хрупкие насекомые, а политическая обстановка без заметного остатка растворяется в ежепятничном кошмаре тесного дружеского общежития и общепития: «Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — всё это пролетело мимо».

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 Выставка «Петрушевские» в Московском музее современного искусства. Посвященная 80-летию писательницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Виртуозно владеющая прямой речью (да по сути ею в основном и пишущая) Петрушевская сразу проявила себя как прирожденный драматург, хотя многие спектакли по ее пьесам («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Любовь», «Квартира Коломбины», «Московский хор», «Чинзано») запрещались практически сразу с тем же постоянством, с которым не печатались ее рассказы, своим неконтролируемым подтекстом попросту пугавшие (и продолжающие пугать) людей с позитивным мироощущением.

Им, конечно, вряд ли интересно смотреть, как в микроскопических квартирах колготятся несколько поколений персонажей, готовых, кажется, вот-вот поубивать друг друга, подверженных хроническим припадкам оскорбленной гордости, заставляющим в отместку унижать всех и каждого, при этом «все говорят одно, подразумевают другое, а догадываются, что всё совсем еще по-другому, и при этом не подозревают, насколько они ошибаются».

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Просто любовь

Порой кажется, что Петрушевская, хоть и утверждает, что ее рассказы «документальны», то есть основаны на подлинных историях знакомых, на самом деле специально сгущает консистенцию ужаса и в экспериментальных целях потесней запихивает своих героев, как пауков в банку или как мух в коробочку. Однако давняя традиция сравнивать персонажей с насекомыми часто выдает в писателе, при всем ироническом цинизме, неисправимого гуманиста, в глубине души переживающего, что человечек беззащитен перед судьбой, как муха перед мухобойкой.

Однажды Петрушевская пояснила, что жестокие и мрачные сюжеты повторяются, не только в ее творчестве, но и во всей мировой литературе, просто потому, что повторяется насилие судьбы над человеком. В случае с женщиной таким актом насилия нередко становится вынужденное деторождение, которому сама мать не особенно рада (зато в петрушевской картине мира у ребенка есть шанс заслужить сумасшедшую бабкину любовь). 

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Писательница Людмила Петрушевская 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В романе «Время ночь», написанном от лица почти что «тезки великого поэта», поэтессы Анны Андриановны, есть трогательно-натуралистическая сцена, в которой герои едут с младенцем из роддома на такси, где перед этим отошли воды у другой роженицы: «В такси жужжала муха, притянутая, видимо, мокрой тряпкой, кровавые дела, что говорить, муха была, видно, тоже на сносях по весеннему времени». Унизительная для гордого человека необходимость жить в далекой от совершенства физической оболочке вызывает откровенную брезгливость героини-рассказчицы: «Ужас, до чего мы не ведаем своего безобразия и часто предстаем перед людьми в опасном виде, то есть толстые, обвисшие, грязные, опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви».

Ужасное это обвинение при всей своей справедливой логичности производит абсолютно комический эффект, как и убийственно проницательное наблюдение лирической героини за мужскими нравами: «Любовь у таких людей всегда возвышенная и платоническая, то есть платить ни за что они не будут. Нематериальная любовь. Их деньги всегда им самим нужней». Этим чувством смешного и отличается проза Петрушевской от некачественной «чернухи» — непредсказуемостью химического состава, чреватого для читателя обманывающим восприятие конфузом, вроде того, какой произошел у несведущего в стирке персонажа «Своего круга» — «все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь они проступают в виде облаков».

Подобно тому, как следы разврата на чистой ткани преображаются в небесные облака, при чтении Петрушевской (матери троих детей, перестиравшей немало пеленок) сквозь мерзость отношений, изуродованных физиологией и бытовухой, всё равно каким-то таинственным, неизвестным биохимии способом просвечивают и небесная гармония, и бессмертная, а то, глядишь, и бескорыстная любовь.

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