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«Мои книги — это семейное чтение»

Писательница Наринэ Абгарян — о тонкостях мастерства, чувстве юмора, мечтах и земляках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Мои книги — это семейное чтение»
2018-03-06 13:01:34">
2018-03-06 13:01:34
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В издательстве АСТ вышел новый сборник рассказов Наринэ Абгарян «Дальше жить». Обозреватель «Известий» встретился с писательницей на презентации книги и расспросил о взаимоотношениях с читателями, принципе «ни дня без строчки» и о том, что заставило ее, состоявшегося человека, взяться за перо и круто изменить свою жизнь.  

— Встречи с читателями вас утомляют или, наоборот, вдохновляют?

— У меня очень хорошие читатели – умеют и посмеяться, и поддержать, и адекватно реагируют на шутки. Мы понимаем друг друга, что, безусловно, подпитывает энергией. Причем это взаимный процесс. С другой стороны, после встреч я потом три дня ничего не могу написать. Видимо, с ними я выговариваю все накопившиеся слова, а потом просто их набираю заново. Но главное, что мы расстаемся довольными друг другом.

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Наринэ Абгарян на встрече с читателями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Благодаря чувству юмора в том числе?

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— Чувство юмора вообще очень важно для людей, не только для писателя, а для кого угодно. Так же, как самоирония и чувство такта. Если человеку повезло с этими качествами, можно считать, что он счастлив. Писатель вообще не должен относиться к себе серьезно. Как только ты рисуешь вокруг своей головы нимб славы, начинаешь себя ощущать мыслителем и властителем дум, то превращаешься в карикатуру. Критическое отношение к себе не должно покидать людей, которые занимаются творчеством.

— Но все-таки внимание читателей и известность кружат голову?

— Может, кружили бы, если бы я написала свою первую книгу рано. Но так как первая книга у меня вышла почти в 40-летнем возрасте, то звездная болезнь меня миновала — я была уже состоявшимся человеком и спокойно ко всему относилась. Спасибо книгам, что они пришли ко мне позже (смеется).

Мне, кстати, так и говорят, что я простая, не похожа на писателя, на этот распространенный образ. Но я же выросла в маленьком городке, поэтому не воображаю о себе многое. Читатель, который стоит напротив меня, такой же, как я. Только я пишу, а он, допустим, лечит людей. Кроме того, он тоже проделывает огромный труд — берет книгу с полки, покупает ее, читает. Потом приходит к тебе и обсуждает. Проявлять высокомерие было бы совсем некрасиво.

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— Ваша новая книга — это отдельные очень разные истории. Где вы берете темы?

— Что-то беру из жизни, что-то придумываю. Иногда бывает, увиденное складывается в противоположную историю. Например, наблюдала печальную ситуацию, а когда начала писать о ней, она превратилась в смешную ироничную историю. Но чаще придумываю. Писатели — счастливые люди. Им можно привирать, гиперболизировать, и никто ничего по этому поводу не скажет. Чем сильнее фантазия, тем проще писать.

Я, к сожалению, не умею планировать свои книги. Как та же Джоан Роулинг. Она признавалась, что сначала продумала книгу о Гарри Поттере целиком, а потом только села писать. Я была бы счастлива, если бы у меня так получалось. Но я сажусь и пишу без всякого плана. И что выйдет в итоге, не знаю. Например, книгу «С неба упали три яблока» я запланировала как рассказы о деревне, а получилось совсем другое. Поэтому когда меня спрашивают, над чем я сейчас работаю, могу ответить только: да если бы я знала! (Улыбается.)

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За книгу «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян получила премию «Ясная поляна»

Фото: youtube.com

— Что же вас вдохновило взяться за перо, фигурально выражаясь?

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У меня был тяжелый период в жизни. Мне поставили диагноз «рассеянный склероз», впоследствии оказавшийся ошибочным. Но я с этим диагнозом жила три года. Еще у меня болел ребенок и были очень непростые отношения в семье. И я не могла реализоваться в профессии — я, наверное, была самым неудачливым бухгалтером Москвы. Это был ужас. От внутренней зажатости, что всё не складывается, как хотелось бы, я завела себе страничку в соцсетях. И стала там писать истории о моем детстве в городке Берд. Издательство меня заметило и предложило сотрудничать. Сама бы я никогда не решилась эти рассказы куда-то отправить. Так я совершенно случайно стала писателем.

Когда вышла первая книга, это было настоящим счастьем. Потом вышла вторая, и я поняла, что могу работать дома и оставить бухгалтерию. Мой сын шутит, что я пишу каждый день от ужаса, что снова придется стать бухгалтером. Может, это действительно так, хотя я с большим уважением отношусь к тем, кто в этой профессии состоялся (смеется).

— Вы каждый день работаете?

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— Да, хотя порой бывает очень сложно себя заставить, пишу через не могу, преодолевая себя. Бывает, что понимаю – ничего не смогу написать, и тогда даю себе короткий отдых, один день в месяц.

 Знаменитое «ни дня без строчки» все-таки актуально?

— В моем случае да. Если я не буду писать ежедневно, то расслаблюсь и в какой-то момент вообще перестану писать. Работаю под музыку. У нас дома всегда звучал джаз. Не знаю откуда и как эти пластинки попали в наш провинциальный городок, но мы слушали их постоянно. Все мои книги написаны под джаз. Без музыки я ни строчки бы не написала.

— Героиней вашей первой книги «Манюня» была девочка. Сложно писать про детей?

— Вспоминаешь себя в детстве, наблюдаешь за детьми, но вообще писателю не стоит себя ограничивать в творчестве и думать о том, для кого он пишет. Нужно писать так, как чувствуешь. Я бы не называла себя детским писателем. Мои книги — это семейное чтение. Когда я писала, то задумывалась о том, с какого возраста детям их можно будет читать. Я, наверное, в этом плане неправильный писатель (улыбается).

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Спектакль по мотивам книг про Манюню поставили в Саратовском ТЮЗе

Фото: youtube.com

— Много говорят о смерти бумажной книги. Как вы думаете, вытеснят ли ее электронные?

— Для меня нет. Притом что пишу на компьютере, работаю в текстовом редакторе, читать электронные тексты я не могу. Мой сын спокойно их читает. Наверное, всё зависит от привычки. Может, в итоге электронные книги и заменят бумажные, но я ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы люди вообще читали книги, а в каком формате — неважно.

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— В том-то и дело, что дети перестают читать любые книги.

— Это действительно большая беда. Компьютерные игры, интернет, фильмы вытесняют книги из круга их интересов. Но с другой стороны, я понимаю, что если бы в нашем детстве были бы эти игры и интернет, то мы бы тоже сидели в них, а не книги читали. Как с этим бороться и стоит ли, я не знаю.

Своего сына я честно приучала к чтению. Например, шла на небольшую хитрость: читала ему вслух книгу до половины, а потом говорила, что устала, и он сам дочитывал. Так хитростью я его приучила читать. Другого рецепта современного ребенка усадить за книгу, к сожалению, нет.

— А вы сами читаете современных авторов?

— Когда работаю, читаю меньше. В первую очередь стараюсь перечитывать классику — она подпитывает. Бунин, Гоголь, Чехов, вся литература, на которой мы выросли. Современных читаю только, когда не пишу. Из-за страха поймать чужое настроение. Утянуть неосознанно что-то. Я никогда не смогу замахнуться на большое произведение. Потому что не люблю нагромождение слов, стараюсь не растекаться по тексту. Хотя с уважением отношусь к тем авторам, которые могут держать напряжение в большом формате.

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С огромным удовольствием прочитала «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Она большая молодец. Очень люблю Евгения Водолазкина — его «Лавр» стал для меня настоящим открытием. Я восхищаюсь ими, понимая, какой это большой труд — написать полноценный роман. Но мне проще написать повесть или рассказ. Хотя опять же, часто бывает, что сначала ты записываешь коротенькие истории, а потом оказывается, что второстепенные персонажи вдруг требуют к себе большего внимания.

— Прямо-таки требуют?

— Это удивительное дело. Раньше я со скепсисом относилась к рассказам о том, что персонажи начинают диктовать писателям свои условия. Думала, что это какое-то писательское кокетство. А на самом деле это оказалось правдой. Задумываешь персонажа одним, а он оказывается совсем противоположным. Ему так хочется. Он живет своей жизнью, и к нему надо относиться с вниманием. Текст иногда не слушается автора.

— А с читателями вы расходились когда-нибудь во мнении о персонажах?

— Бывает, бывает. Причем очень часто. Но так и должно быть. Хотя бывают смешные моменты, когда я написала книгу и отложила, а лет через пять на встречах читатели меня спрашивают о ней, а я-то уже и забыла! Думаешь, срочно надо перечитать.

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Действие некоторых книг Наринэ Абгарян происходит в ее родном городе Берде

Фото: commons.wikimedia.org/Stamboltsyan

— Вы упоминаете свой родной город, и многие ваши герои — жители провинции. Они из вашего детства?

— На самом деле все мои книги написаны от большой тоски. Как раз по моего родному городку Берду. Если бы в моей жизни не случилось Москвы, я бы своих книг не написала. Все они фактически признание в любви городу, где я родилась. Но Москва удивительным образом заставляет работать. Нигде больше я бы не стала писателем, за что бесконечно Москве благодарна. 

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— А Берд отвечает вам взаимностью?

— Ой, у меня замечательные земляки. Для каждого писателя, наверное, самое дорогое — признание на малой родине. Но так как они все непритязательные и простодушные люди, то отношение у них тоже простое. Меня, например, могут остановить на улице: «Ой, Наринэ, я тут чинил забор, выскакивает из дома жена и говорит, что дочь Абгарянов по телевизору показывают». На этом наш разговор и заканчивается. На самом деле мои книги там мало кто читал, но каждый знает человека, который читал. Здорово быть одной из них (смеется).

— У вас есть большая писательская мечта?

— Думаю, она у каждого писателя есть: написать книгу, которая что-то перевернет в сознании читателей. Если эта мечта воплотится в жизнь, я буду безумно счастлива. Если нет — спасибо за те книги, что я уже написала.

Справка «Известий»

Наринэ Абгарян родилась в городе Берд Тавушской области Армении.

 

Окончила Ереванский государственный лингвистический университет им. В.Я. Брюсова. Стала известна после публикации автобиографической повести «Манюня» (2010). Номинант премии «Большая книга», лауреат премии «Ясная Поляна» за книгу «С неба упали три яблока» в номинации «XXI век».

 
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