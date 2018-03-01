Литературные герои

В Российской государственной библиотеке состоялось вручение национальной премии «Лучшие книги и издательства года». Среди лауреатов — историк Сергей Кожокин, кинорежиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко.

Никиту Михалкова наградили в номинации «Публицистика» за сборник «Бесогон. Россия между прошлым и будущим», вышедший в издательстве «Эксмо».

— Спасибо, я испытываю некоторую неловкость. Чувствую себя самозванцем на литературной премии, — признался кинорежиссер. — «Бесогон» — странная для меня история. Это абсолютно независимая передача, делается на деньги нашей команды. И это величайшая свобода. Все тексты, которые звучат в «Бесогоне», — импровизация по материалам, которые мы собираем, и огромная радость, что люди читают это как публицистику.

Автор фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко, получая приз «За вклад в русскую культуру», признался: «Все мои удачи в кино связаны с великой русской литературой. Благодаря величайшим мировым писателям, режиссер может создать незаурядное художественное произведение. Когда я сам пишу, получается хуже».

Среди других лауреатов той же номинации — главный редактор издательства «Политическая энциклопедия» Андрей Сорокин.

— Без памяти индивидуальной нет памяти национальной, а без национальной памяти нет государства. Необходимо заниматься сохранением этой памяти, — заявил он.

В числе лучших книжных серий — собрание сочинений Евгения Евтушенко. Среди исторических книг отмечен труд «Князь Владимир, сын Святослава: хроника жизни и смерти» Евгения Кожокина, выпущенный издательством «МГИМО-университет».

Национальная премия «Лучшие книги и издательства года» учреждена в 2000 году Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой, «Литературной газетой» и культурно-просветительским центром «Орден».

Лауреаты премии «Лучшие книги и издательства года» за 2017 год

Энциклопедии

1. «Россия в 1917 году». Российское историческое общество, Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив социально-политической истории, Институт российской истории РАН, Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН). Ответственный редактор Сорокин Андрей Константинович.

2. «Железная логика России». Энциклопедия. Издание Объединенной металлургической компании и Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ. Руководители проекта: председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, советник председателя совета директоров ОМК Александр Андреевич Кастравец, главный редактор Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ Михаил Ефимович Нисенбаум.

Книжные серии, собрания сочинений

1. «Сибириада» (200 книг). Издательство «Вече». Генеральный директор Палько Леонид Леонидович, главный редактор Дмитриев Сергей Николаевич.

2. Евгений Евтушенко. Собрание сочинений. В 7 т. Издательство «Эксмо». Генеральный директор Новиков Олег Евгеньевич.

История

1. Котеленец Елена Анатольевна. «Битва за Ленина. Новейшие исследования и дискуссии». Издательство «АИРО-ХХI».

2. «История Новороссии. Крым в истории, культуре и экономике России». Коллектив авторов. Ответственный редактор Виктор Николаевич Захаров. Российское историческое общество, Институт российской истории РАН. Издание Центра гуманитарных инициатив. Москва – Санкт-Петербург.

3. Карпов Алексей Юрьевич. «Владимир Святой», «Ярослав Мудрый», «Княгиня Ольга», «Юрий Долгорукий», «Батый». Серия «Жизнь замечательных людей». Издательство «Молодая гвардия».

4. Михеенков Сергей Егорович. «Жуков», «Конев», «Рокоссовский». Серия «Жизнь замечательных людей». Издательство «Молодая гвардия».

5. «Историки России конца XIX – начала XХI вв. Биобиблиографический словарь». В 3 т. Руководитель проекта главный редактор журнала «Российский архив» Чернобаев Анатолий Александрович. Международный институт мировых цивилизаций, Российский архив социально-политической истории, архив Российской академии наук, журнал «Исторический архив». Издательство «Собрание».

6. Страна в огне. Панорама событий Великой Отечественной войны в тематических очерках». Коллектив авторов. В 4 т. Ответственный редактор Никифоров Юрий Александрович, начальник Научного отдела РВИО. Российское военно-историческоеобществом, издательства «Олма Медиа Груп», «Просвещение».

7. Осипов Валентин Осипович. «Как Россия узнавала Индию. Хроника от древнейших времен до наших дней». Издательство «Вече».

8. Ковалев-Случевский Константин Петрович. «Святые Людмила и Вячеслав Чешские. Жизнеописание и деяния». Издательство «Бослен».

9. Стрелянов (Калабухов) Павел Николаевич. «Казаки Кубанского войска в Великой, гражданской войнах и эмиграции. Чины конных полков, пластунских батальонов, артиллерийских батарей, особых сотен, военно-учебных заведений и войсковых структур». В 2 т. Издательство «Стихира».

10. Гагкуев Руслан Григорьевич, Репников Александр Витальевич. «Великая революция 1917 года. Иллюстрированная летопись». Издательства «Эксмо», «Яуза». Российское историческое общество.

11. Кожокин Евгений Михайлович. «Князь Владимир, сын Святослава: хроника жизни и смерти». Издательство «МГИМО-университет».

12. Гурьев Евгений Павлович. «Охота за полярными конвоями. Скандинавский плацдарм Третьего рейха». Издательства «Яуза-каталог», «Якорь».

Социально значимые исследования

1. «Здоровье России». Атлас. Под редакцией Лео Антоновича Бокерия.12-е издание. Издательство Национального медицинского исследовательскогоцентра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

2. «История, рассказанная народом». Исследовательско-издательский проект «Военная история Российского государства». Под редакцией В.А. Золотарева. Выпущено 3 т. Издание Института экономических стратегий, Русского биографического института.

3. Овчинников Валерий Валентинович. Дорога в мир искусственного интеллекта. Издание Института экономических стратегий, Русского биографического института.

Публицистика

1. Мансуров Таир Аймухаметович. «Евразийская интеграция». Издательство «Русский раритет».

2. Михалков Никита Сергеевич. «Бесогон. Россия между прошлым и будущим». Издательство «Эксмо»

3. Снегирев Владимир Николаевич. «Как карта ляжет. От полюса холода до горячих точек». Издательство «Аякс-Пресс».

4. Шеваров Дмитрий Геннадьевич. «Вологодская тетрадь». Издательство «Древности Севера», Вологда.

Культура

1. Федоров Алексей Владимирович. «Алексей Константинович Толстой и русская литература его времени». Издательство «Русское слово».

2. «Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ — начала ХХ века, 1917–2017». В 3 т. Том 2 . 1935–1964. Вступительная статья и составление Александра Леонидовича Казина. Серия «Ценностные основания русской художественной литературы». Издательский дом «Петрополис», Санкт-Петербург.

3. Ковердяев Юрий Иванович, Санников Андрей Владимирович. «Русское письмо. История букв и каллиграфия». Издание Российского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (исполняющий обязанности директора Евгений Владиславович Бахревский.)

4. Кирсанова Раиса Мордуховна.«Портрет неизвестной в синем платье». Издание Государственного института искусствознания (директор Сиповская Наталия Владимировна).

5. Пархоменко Татьяна Александровна. «Мыслитель и творец в культуре России порубежной эпохи (от царской империи к Советскому Союзу)». Издание Российского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва.

Книги для детей и юношества

Шейпак Ольга Георгиевна, Цуканова Наталья Викторовна. «Последняя тайна Македонского», «Разгадка тайны Македонского». Серия «Атлантида». Издательский дом «Алдоор».

Художественные альбомы

«Антильская жемчужина», полная коллекция художественных работ, посвященных Фиделю Кастро. Предисловие Владимира Путина, Сергея Лаврова, Геннадия Зюганова, Александра Звягинцева. Руководитель проекта Владимир Николаевич Анисимов.

Национальная Премия «За вклад в русскую культуру»

1. Чернушенко Владислав Александрович, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической капеллы имени М.И. Глинки.

2. Меньшов Владимир Валентинович, кинорежиссер.

3. Бортко Владимир Владимирович, кинорежиссер.

4. Пален Сергей Сергеевич, директор издательства «Сирт», Париж, Франция.

5. Лобзина Марина Ивановна, главный редактор издательства «Русское слово».

6. Сорокин Андрей Константинович, главный редактор издательства «Политическая энциклопедия».