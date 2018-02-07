Книжный нерв

Российский книжный рынок вышел из кризисного периода: уже второй год продажи постепенно растут. Если первое время издатели компенсировали потери за счет роста цен, то сейчас растет число тиражей и появляются новые авторы. Наметившийся тренд — результат растущего спроса на детскую литературу и планомерной борьбы с пиратством. Портал iz.ru выяснил, с какими проблемами и вызовами сталкивается книжный рынок в России и за какими книгами будущее.

Читают больше, покупают меньше

Наметившаяся за минувший год тенденция показывает, что, несмотря на снижение числа наименований выпущенных книг, тиражи растут. Общий объем книжного рынка всего за год вырос на 10%. Россияне массово переключились с бумажных книг на электронные. Но издательства ставят перед собой амбициозные цели: удвоить выпуск печатных изданий к 2025 году.

«Можно было бы говорить об удвоении рынка через 7–8 лет. Мне кажется, что рынок может поставить себе такую цель: увеличиться в перспективе до 190 млрд рублей к 2025 году, если удастся удержать рост на текущем уровне», — рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Сейчас значительная доля выпускаемых изданий — учебники и пособия для школьников и студентов. Каждый третий учебник выпускается объединенной корпорацией «Российский учебник», в который входят крупнейшие издательства страны «Дрофа» и «Вентана». Тиражи учебников достигли рекордных 16 млн экземпляров, еще 11,4 приходится на дополнительные рабочие материалы.

За минувшее десятилетие продажи художественной литературы пережили значительный спад. Если раньше это направление было лидирующим и занимало до 40% рынка, то сейчас не превышает и пяти. Но это вовсе не значит, что российский читатель потерял интерес к художественной литературе. Объясняется это скорее колоссальным ростом электронного пиратства. Многие книги утекают в Сеть и скачиваются бесплатно.

книги_1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кардашов Антон

Каждый второй читатель принципиально ищет бесплатные источники, рассказал генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. По его словам, к этой категории читателей относятся и те, кто пользуется промокодами и бесплатными купонами. Треть пользователей комбинируют и бесплатные, и платные экземпляры. И только 13% пользуются исключительно легальной продукцией. В случае с электронными книгами важно и то, что сам по себе экземпляр не несет в себе ценности, в отличие от бумажного издания.

«В целом рынок электронной книги вырос на 42% за год. Мы продали более 12 млн экземпляров, хотя для нас экземпляры — очень условный показатель из-за того, что существуют различные системы подписки. Драйверы роста — мобильные приложения, где прирост покупок составляет 70%. Стало значительно больше клиентов на Android, хотя раньше читали с iPad и основная доля рынка приходилась на iOS. Всё больше и больше людей на открытых системах готовы выбирать лицензионный продукт», — пояснил Анурьев.

Самый большой процент потребителей легального контента приходится на Москву и область — около 43%. А вот в культурной столице покупателей электронных книг куда меньше: около 10% от общего числа по стране. В регионах также наметился небольшой рост числа покупателей электронных книг. В Краснодарском крае, Самарской области, республиках Татарстан и Башкортостан и Саратовской области понемногу растет число легальных читателей. Самые популярные жанры: детектив, фантастика, современная проза.

Издательства, выпускающие печатную продукцию, чтобы соответствовать духу времени, готовы предложить читателю новый формат. При покупке бумажной книги в магазине к ней будут прилагаться электронная и аудиоверсия. Сейчас ряд издательств разрабатывают технические платформы, для того чтобы воплотить эту идею в жизнь. Внедрение таких технологий сделает процесс чтения более удобным, считает директор «Эксмо-АСТ».

«На этом рынке мы боремся в первую очередь за время читателя. Поэтому в наших интересах предложить ему тот формат, который позволяет ему получить максимум удобной, полезной и интересной информации. Поэтому проектирование нейросетей, использование машинного обучения для построения перспективных алгоритмов — это то, что уже пришло в нашу повседневную работу», — добавляет Новиков.

Еще один наметившийся тренд последних лет — рост интереса к российским авторам. Тиражи российских бестселлеров внутри страны уже сопоставимы с мировыми западными авторами.

«Фактически две из трех выпущенных нами книг написаны российскими авторами. Это говорит о том, что российская литература возрождается, и мы стараемся всячески поддерживать эту тенденцию», — отметил генеральный директор издательства «АСТ» Павел Гришков.

Умные книжки для девчонки и мальчишки

Самый быстрорастущий сегмент книжного рынка — детская литература. За год продажи выросли на 20%. Чаще всего родители выбирают для детей произведения знакомых с детства авторов.

«Среди детской литературы бесспорные лидеры — Маршак, Барто, Чуковский. Те писатели, на которых воспитывались еще наши родители, воспитывались мы и теперь воспитываются наши дети. В прошлом году мы продали более 600 тыс. книг Маршака», — поделился Гришков.

Автор российского букваря Надежда Жукова — второй по продаваемости автор в стране. Популярнее только Дарья Донцова, которая на протяжении последних десяти лет возглавляет этот рейтинг. Впрочем, издатели полагают, что это явление закономерное, потому что детективы — самый продаваемый жанр в мире.

«Зачастую к Донцовой в обществе очень скептическое отношение. Но спрос на детективную литературу — это мировой тренд. Самый продаваемый автор в мире Джеймс Паттерсон тоже пишет детективы. Кроме того, у нас в обществе есть некая проблема с положительными эмоциями, а подобные книги дают людям возможность отдыхать. У книг есть роль развивающая, воспитывающая, но есть и развлекательная. И эту роль очень не хотелось бы терять», — считает директор департамента «Эксмо Non Fiction» Евгений Копьев.

Среди подростков чтение стало модным. Многие даже ведут блоги, посвященные литературе в Instagram, и пишут обзоры о прочитанном. Во всем мире растет доля подростковой литературы, и Россия не исключение. «Читают много комиксов и специфической литературы. Это связано с тем, что для подростка книга — не просто утилитарная вещь, но и социальный объект», — добавляет Копьев.

Статистика продаж показывает, что молодое поколение читателей стало покупать классику. И это несмотря на то, что в советские годы многотомные собрания сочинений издавались большими тиражами и были практически в каждом доме.

Модное чтиво

Впрочем, несмотря на радужные перспективы и далеко идущие планы, у книжного рынка в России существует масса проблем. Одна из основных — поиск новых имен и поддержка начинающих авторов. Читателю неоткуда о них узнавать. Ситуацию несколько улучшило появление многочисленных литературных обзоров в сети. Впрочем, издатели в большей степени ориентируются на узнаваемость имени, нежели литературную ценность произведения. Рекорды продаж бьют книги, написанные популярными актерами, блогерами, моделями.

За год в «Эксмо» издали более 250 дебютных произведений российских авторов. Например, книга сетевой поэтессы Ах Астаховой вышла тиражом 17 тыс. экземпляров, что для сборника стихов в 2017 году показатель рекордный. Критики же отмечают, что такая поэзия не представляет никакой художественной ценности, рифмы предельно банальны, а вся популярность зиждется на звездном имени и числе подписчиков в Instagram.

«Фактически каждый рабочий день мы открываем читателю нового российского автора. Это не только художественная литература, это и детские писатели, поэзия, психология, кулинария», — рассказывает Евгений Копьев.

Массовый читатель в первую очередь в выборе книг ориентируется на имена писателей. Именно поэтому за автографами писателей стоит даже больше людей, чем в очереди за новыми iPhone. Приезд Джорджа Р.Р. Мартина в Россию в прошлом августе вызвал колоссальный ажиотаж. В очередях собрались свыше 3 тыс. поклонников его книг.

«Мы стараемся не только привозить, но и издавать зарубежные бестселлеры, насколько быстро это возможно. Например, новый роман Дэна Брауна выпустили на русском спустя всего два месяца после мировой премьеры», — уточнил глава департамента «Эксмо Non Fiction».

Перевод, а точнее его качество, — еще одна большая проблема книжного мира. Гонорар переводчика составляет в среднем от 4–6 тыс. рублей за авторский лист, объясняет литературный критик Галина Юзефович. «Очевидно, что за такие деньги переводят либо фанаты, для которых это любимое дело в свободное от основной работы время, либо поденщики, которые переводят много, с целью «десять старушек — рубль». Возможно, какие-то издательские гранты на перевод были бы очень разумны и необходимы», — считает Юзефович.

Российские авторы постепенно выходят за рубеж, но опять же в большинстве стран литературные переводчики с русского — штучные специалисты. Особенно это касается стран Азии и Латинской Америки, которые российские издатели перечисляют среди наиболее перспективных векторов развития.