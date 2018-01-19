Вещий Олег, женская любовь и Александр Ширвиндт

Новогодние праздники миновали, и издательства снова радуют новинками для детей и взрослых. «Известия» выбрали самые интересные книги января — те, что можно читать долгими зимними вечерами.

«Вещий Олег»

Евгений Пчелов

Фото: пресс-служба издательства Молодая гвардия

В серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» вышла книга историка Евгения Пчелова — большое исследование жизни былинного князя Олега, прозванного Вещим. Пчелов попытался создать единую биографию человека, считающегося наставником князя Игоря и первым наследником Рюрика. В основу книги легли древнерусские, скандинавские и византийские летописные источники, научные исследования и монографии.

«Тобол. Мало избранных»

Алексей Иванов

Фото: пресс-служба редакции Елены Шубиной

В редакции Елены Шубиной выходит долгожданное продолжение сибирской летописи авторства писателя и сценариста Алексея Иванова. Он определяет жанр как роман-пеплум, по аналогии с большими голливудскими историческими картинами. Дело происходит в Тобольске, в эпоху петровских преобразований, которые меняют жизнь огромной страны и заповедной земли Сибирской.

«В промежутках между»

Александр Ширвиндт

Фото: пресс-служба издательства Колибри

В издательстве «Колибри» выходит новая книга воспоминаний знаменитого актера, бессменного художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта. В предисловии он пишет: «Вся наша жизнь — это существование в промежутках между. Между юбилеями и панихидами, между удачами и провалами, между болезнями и здоровьем, между днем и ночью, вообще, между рождением и смертью возникает пространство, когда человек вынужден подумать. А когда начинаешь думать, то рефлекторно хочется поделиться чем-нибудь с кем-нибудь, кроме самого себя…». Книга написана с фирменным юмором и полна воспоминаний о друзьях и коллегах-артистах.

«#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Невероятная история любви»

Александр Петров

Фото: пресс-служба издательства ЭКСМО

Александр Петров сегодня — один из самых востребованных молодых актеров. Известность ему принесли роли в картинах «Притяжение», «Гоголь», «Фарца», «Метод» и других. Но Петров не только актер, но еще и поэт. Пишет стихи о себе и о современных людях, об их простых чувствах и ежедневных проблемах. «#Зановородиться. Невероятная история любви» — некий дневник, на страницах которого автор разговаривает со своими зрителями и читателями, а также признается в любви актрисе Ирине Старшенбаум.

«Любовь хорошей женщины»

Элис Манро

Фото: пресс-служба издательства Азбука-Аттикус

В России Манро известна как лауреат Нобелевской премии по литературе. На Западе ее за блестящее владение коротким жанром постоянно сравнивают с Чеховым. Издательство «Азбука-Аттикус» выпускает первый перевод на русский язык сборника рассказов и эссе «Любовь хорошей женщины», где писательница представляет целую галерею женских образов и необычных судеб.

«Борн»

Джефф Вандермеер

Фото: пресс-служба издательства ЭКСМО

Книга известного американского фантаста написана в жанре постапокалипсиса и рассказывает о далеком будущем Земли. Мир изменился, и его теперь населяют самые причудливые формы жизни. Мусорщица Рахиль подбирает на свалке непонятное, но милое существо: то ли животное, то ли растение, и дает ему кличку Борн. Малыш умеет говорить и ведет себя как ребенок: задает кучу вопросов о мироустройстве и видит жизнь с необычного ракурса. Благодаря своему питомцу Рахиль и сама становится человечней — в мире, полном опасностей, она учится любить и понимать других.

«Лизелотта. Ночной переполох»

Александр Штеффенсмайер

Фото: пресс-служба издательства РОСМЭН

В издательстве РОСМЭН выходит новая книжка приключений знаменитой коровы Лизелотты. Художник и писатель Александр Штеффенсмайер придумал ее для маленьких читателей, которым интересна жизнь домашних животных. Лизелотта склонна к авантюризму, и с ней постоянно что-то приключается. Книгу можно и нужно читать всей семьей — вместе веселее.