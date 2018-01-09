Более 11 тыс. книжных новинок поступили в московские библиотеки в начале года

Московские библиотеки пополнились 11 тыс. новыми книгами современных писателей, среди которых романы Виктора Пелевина, Владимира Сорокина и Дмитрия Глуховского.

Об этом сообщил сайт правительства Москвы во вторник, 9 января.

«Теперь не обязательно идти в магазин и покупать книги, отмеченные экспертами литературного сообщества. Уже с января эти произведения доступны читателям бесплатно в 441 библиотеке», – заявила руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

Всего читателям столицы доступны более 40 книжных новинок, в основном лауреатов и финалистов конкурсов. Среди них последние романы iPhuck 10 Виктора Пелевина, «Манарага» Владимира Сорокина и «Текст» Дмитрия Глуховского.

2 января писатель Борис Акунин опубликовал на своей странице в Facebook первую главу последнего романа об Эрасте Фандорине, который называется «Не прощаюсь».

«Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал Акунин, пояснив, что публикация первой главы книги является новогодним подарком поклонникам серии.

Заключительный роман о приключениях сыщика выйдет в начале февраля.