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Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Писатель Борис Акунин опубликовал на своей странице в Facebook первую главу последнего романа Эрасте Фандорине, который называется «Не прощаюсь». Заключительный роман о приключениях сыщика выйдет в начале февраля.

Роман «Не прощаюсь» увидит свет 8 февраля в честь 20-летия публикации первой книги серии «Азазель», которая вышла в 1998 году.

«Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал Акунин, пояснив, что публикация первой главы книги является новогодним подарком поклонникам серии.

В конце октября Борис Акунин заявил о завершении написания последнего романа об Эрасте Фандорине.

«Приключения Эраста Фандорина» –– популярные детективы, рассказывающие о захватывающих расследованиях одаренного аристократа, который сталкивается с различными головоломками и блестяще их решает. К настоящему моменту выпущено 14 книг. Автор серии поставил себе задачу написать по одному детективу разных стилей: конспирологический детектив, шпионский детектив, герметический детектив, этнографический детектив и т. д.

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