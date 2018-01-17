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Назван самый читаемый в России роман с начала 2018 года

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Фото: TASS/Boris Roessler
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Самым читаемым романом в России в первый день 2018 года стала новая книга американского писателя Дэна Брауна «Происхождение».

В топе жанров у россиян остаются детективы, фантастика и современная проза.

На втором месте по популярности оказалась книга российского бизнесмена Дмитрия Портнягина «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать». На третьем детектив Дарьи Донцовой «Оберег от испанской страсти», отмечает «РИА Новости».

Также среди самых читаемых произведений оказались «Снеговик» норвежца Ю Несбё, «Земное притяжение» Татьяны Устиновой, «iPhuck 10» Виктора Пелевина.

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