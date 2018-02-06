Книжный рынок пошел в рост

К 2025 году российский книжный рынок может вырасти вдвое. Суммарный оборот составит до 190 млрд рублей. Кроме того, Россия сегодня занимает четвертое место в мире по количеству наименований книг, уступая только США, Великобритании и Китаю. Об этом на специальном брифинге рассказали руководители ведущих отечественных издательств и книготорговых компаний.

По словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, российский книжный рынок растет уже второй год. Общие показатели за 2017 год свидетельствуют об увеличении тиражей на 9%, продаж — на 10%, и только количество наименований снизилось на 3%.

— Есть основания говорить о том, что рост книжного рынка — долговременный тренд, — отметил Олег Новиков. — Во многом он стал возможен благодаря тому, что большинство читателей перестали потреблять пиратский продукт и сделали выбор в пользу легальных сервисов. Показательно, что доля электронных книг на рынке также растет — на 41%. В первую очередь благодаря закупкам учебников. Тем не менее на 20% выросли и продажи книг через электронные магазины.

Как подчеркнул президент издательской группы, дало результат и открытие новых сетевых магазинов в регионах — в 2017 году появилось 100 новых торговых точек.

— Исходя из этих данных, можно говорить об удвоении книжного рынка к 2025 году — до 190 млрд рублей, если средний годовой прирост сохранится на таком уровне, — заявил издатель. — Цель амбициозная, но достижимая.

По сегментам книжного рынка картина следующая: учебная литература выросла на 23%, и общая ее доля составляет 40%, детская — на 12% с общей долей 21%. Ранее среди всех направлений лидировала художественная литература, но теперь ее доля упала с 40% до 19%. Издатели предполагают, что виной тому пиратство — в этом сегменте принимаемые меры против нелегального распространения пока не помогают.

Как отметил генеральный директор издательства «АСТ» Павел Гришков, современная художественная литература всё равно остается одним из приоритетных направлений, особенно — новые авторы.

— Мы стараемся поддерживать традиции русской литературы, — подчеркнул Павел Гришков. — Тиражи зарубежных и российских современных авторов уже сопоставимы. Кроме того, в списке приоритетных жанров — поэзия: издательство планирует публиковать современных поэтов, как молодых, так и уже известных.

Важный тренд — увеличение числа покупателей электронных книг на 30% по сравнению с 2016 годом. При этом активные читатели обычно совмещают чтение бумажных и электронных книг.

По словам гендиректора группы компаний «ЛитРес» Сергея Анурьева, «благодаря развитию самых разных направлений рынка электронных книг, включая аудиокниги, мобильные библиотеки, подписные ресурсы, формируется современный разноформатный рынок России, учитывающий интересы как правообладателей, так и читателей».

Среди жанров художественной литературы самыми популярными остаются фантастика и женская проза. А самыми популярными направлениями сегодня остаются детская литература и классика — как зарубежная, так и отечественная. По словам Павла Гришкова, в 2017 году в России было издано 4 млн экземпляров классической литературы.