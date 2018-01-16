Названы самые популярные в Новый год электронные книги

Электронная библиотека «ЛитРес» определила рейтинг популярности книг, которые скачивали российские пользователи в новогоднюю ночь и первый день года.

Перечень самых читаемых книг возглавила пятая книга Дэна Брауна о приключениях профессора Роберта Лэнгдона — роман «Происхождение». Вторая по популярности — книга российского бизнесмена Дмитрия Портнягина «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», на третьем месте — новый детектив Дарьи Донцовой «Оберег от испанской страсти».

В список новогодних бестселлеров вошли «Земное притяжение» Татьяны Устиновой, «Снеговик» Ю Несбё, «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Июнь» Дмитрия Быкова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «ЛитРес».

Как писал iz.ru, писатель Борис Акунин опубликовал первую главу последнего романа об Эрасте Фандорине, который называется «Не прощаюсь». Новый роман о приключениях Гарри Поттера начала писать нейросеть.