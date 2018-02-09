Довлатов, огонь и Арктика

В феврале на книжных полках появляются первые литературные новинки 2018 года, особенно желанные для тех читателей, кто уже прочел всех победителей литературных премий и ищет новых авторов. «Известия» выбрали самые интересные релизы месяца.

«Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи»

Елена Скульская

Книга известного поэта и прозаика, лауреата международной «Русской премии» и финалиста «Русского Букера» Елены Скульской рассказывает о людях, с которыми ей довелось дружить и общаться. Среди них — Сергей Довлатов, с которым она работала в газете «Советская Эстония». После ухода Довлатова из газеты они остались друзьями и несколько лет переписывались. Книга написана свободным легким стилем, с юмором и теплом по отношению ко всем героям.

«Одна отдельно счастливая жизнь: записки художника»

Виталий Вольф

Виталий Вольф — личность столь же колоритная, сколько и известная. Живописец-«шестидесятник», график, плакатист, книжный дизайнер. Автор серии плакатов, посвященных Марселю Марсо, театру Жана-Луи Барро, фильмам «Интервенция» и «Возвращение броненосца», «Скверный анекдот». В своей книге Вольф рассказывает историю московского мальчика, ставшего известным художником, и историю своей семьи, бросившейся вместе со всей страной в революцию — и сгинувшей. Вспоминает встречи со Львом Кассилем, Наталией Сац, Ильей Кабаковым, Владимиром Высоцким и другими своими современниками.

«Искусство добывания огня. Для тех, кто предпочитает красоту природы городской повседневности»

Дэниел Юм

Путешественник и эксперт по выживанию в условиях дикой природы Дэнием Юм знает об огне больше всех: в многочисленных поездках он изучал способы добывания огня, которые испробовал лично. При этом Юм узнавал от жителей глухих уголков Земли о традициях, мифах и легендах, связанных с огнем. В книге есть большой иллюстративный материал, наглядно демонстрирующий способы, которые помогут спасти жизнь в экстренной ситуации на природе.

«Арктика за гранью фантастики»

Павел Филин

Ведущий научный сотрудник Музея мирового океана Павел Филин посвятил жизнь изучению Арктики и ее девственной природы. Его книга посвящена арктическим проектам, в том числе созданию удобных транспортных коридоров и особой полярной техники, строительству поселков и городов в Заполярье. Авторами этих проектов выступали как серьезные ученые и инженеры, так и энтузиасты, неравнодушные к будущему полярных регионов.

«Легендарные разведчики-2»

Николай Долгополов

В новой книге из серии «ЖЗЛ» писатель, историк разведки, дважды лауреат литературной премии Службы внешней разведки РФ Николай Долгополов знакомит читателей с героями, с деятельности которых лишь недавно снят гриф «Совершенно секретно». Из книги можно узнать, был ли разведчиком академик Евгений Примаков, спасший Службу внешней разведки от грозившего ей в начале 1990-х развала. Здесь же рассказ о Герое России Икс, чье имя пока не раскрыто. А еще среди персонажей этой книги и любимица Третьего Рейха — русская актриса Ольга Чехова. Но была ли она советской разведчицей?

«Регулятор. За деньгами»

Дмитрий Кулиш

Кандидат биологических наук, путешественник, автор журнала «Новый мир» в романе-дилогии рисует портрет современного жителя большого города, вынужденного выживать в кризис, когда бизнес рушится, а семейные проблемы наслаиваются на служебные. Портрет «героя нашего времени» подан с юмором, сквозь который просвечивает знание потайных уголков человеческой души.

«Алые небеса»

Марк Салливан

Драматический роман, основанный на реальной истории итальянца Пино, который жил в солнечной Италии, любил свою большую семью и прекрасную девушку. Беззаботная жизнь, как и у миллионов других молодых людей, закончилась с началом Второй мировой войны. В 1943 году, когда немецкая и итальянская армии отступали под натиском союзнических войск, большая часть Милана превратилась в развалины. Пытаясь спасти Пино, родители отправили его в школу при монастыре в горных Альпах...

«Сквозь зеркала. Обрученные холодом»

Кристель Дабо

Впервые на русском языке выходит книга французской писательницы Кристель Дабо — первая часть тетралогии «Сквозь зеркала». История главной героини, прозванной «Гарри Поттером в юбке», напоминает мультфильм «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки, хотя и выдержана в жанре «стимпанк». Высоко в пространстве, словно гигантские дирижабли, парят ковчеги. 21 убежище для людей, 21 мир со своими законами и обычаями. Кристель Дабо рассказывает о мире одновременно футуристическом и ностальгическом. Кажется, будто действие происходит в будущем, однако антураж более напоминает «прекрасную эпоху» конца XIX века.

«Там, где тебя ждут»

Мэгги О'Фаррелл

Современная ирландская писательница Мэгги О'Фаррелл — автор мировых бестселлеров и обладательница многочисленных литературных премий. Критика отмечает ее чуткость в описании душевных переживаний. «Там, где тебя ждут» – второй роман автора, который увидел свет в России. История человека, запутавшегося в лабиринте собственной жизни и разрывающегося между женой и бывшей возлюбленной.

«Электрические сны»

Филип К. Дик

Филип К. Дик считается едва ли не самым экранизируемым писателем. «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Помутнение», «Особое мнение», «Изменяющие реальность» – это только часть впечатляющей фильмографии по мотивам его произведений. «Электрические сны Филипа К. Дика» — сборник лучших рассказов, отобранных для экранизации Брайаном Крэнстоном ("Во все тяжкие", "Драйв") и образовавших культовый сериал.

«Зачем животным хвост?»

Энциклопедия

Яркая и веселая книжка рассказывает о многочисленных хвостах и их обладателях — пернатых, мохнатых и чешуйчатых. Каждому из них хвост нужен не для красоты, а для гораздо более важных и нужных дел. Хвосты есть почти у всех представителей фауны от енота до бегемота, и маленькие читатели узнают для себя много нового и интересного.