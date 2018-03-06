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Назван самый читающий регион России

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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На всероссийской конкурсе «Самый читающий регион» в 2017 году первое место заняла Москва. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«В 2017 году город Москва стал призером всероссийского конкурса «Самый читающий регион», — цитирует Кибовского «РИА Новости».

Он отметил, что в настоящий момент в столице функционирует 440 библиотек, книжный фонд которых оценивается в 19,7 млн экземпляров.

В прошедшем году москвичи взяли в библиотеках 23,8 млн книг.

Помимо этого, состоялось свыше 21 тыс. культурно-массовых мероприятий, на базе библиотек открыты 725 кружков.

Кибовский напомнил, что в 2018 году город планирует ввести единый читательский билет, который позволит жителям столицы посещать любые городские библиотеки без записи.  Также появится электронный каталог.

В конце февраля сообщалось, что в Оренбургской областной научной библиотеке имени Крупской появились редкие книжные антикварные издания. Их подарил оренбургский журналист и библиофил.

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