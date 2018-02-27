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Редкие книжные антикварные издания появились в Оренбургской библиотеке

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Редкие книжные антикварные издания появились в Оренбургской областной научной библиотеке имени Крупской. Издания поступили в подарок от оренбургского журналиста и библиофила.

Дмитрий Урбанович, известный журналист и библиофил, сделал подарок научной библиотеке имени Крупской в виде редких дореволюционных книжных изданий, сообщает РИА «Оренбуржье».

Книжный фонд библиотеки пополнился двумя изданиями произведений А.С. Пушкина: одно издание содержит произведения и биографию классика, дополненных рисунками И. Симакова, второе издание является третьим томом собрания «Пушкинист», которое вышло еще под редакцией С. Венгерова. Том содержит статьи и заметки известных литературоведов о творчестве Пушкина.

Третье переданное издание «Палестина. Святая земля в ее прошлом и настоящем» представляет собой первое и единственное дореволюционное описание Святой Земли. Также Дмитрий Урбанович передал два выпуска журнала «Исторический вестник», выпуски которых датированы 1890 годом.

За пополнение книжного фонда редких книг коллектив библиотеки искренне благодарит Дмитрия Урбановича. Эти издания представляют большую научную и культурную ценность для Оренбуржья.

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