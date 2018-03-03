Прямой эфир

Представитель РПЦ выступил за контроль за содержанием детских книг

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детские книги не должны «пропагандировать безвкусицу и разного рода уродство», заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что качество литературы для детей должно контролироваться. Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты», — уточнил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Он уточнил, что важны не только передаваемые книгами знания, но и тот эстетический вкус, который они воспитывают в ребенке, сообщает «РИА Новости».

«Те детские книги, которые мы читали в детстве, они были не только интересны, но и красивы, они были прекрасны. Будь то «Винни-Пух», «Алиса в Стране чудес», будь то разного рода русские сказки», — напомнил глава ОВЦС.

Как пример негативного воздействия на детей он привел современные мультфильмы, в которых «одни монстры». «Та эстетическая парадигма, которая при помощи этих мультфильмов закладывается у наших детей, на мой взгляд, очень опасна», — подчеркнул священнослужитель.

Как писал iz.ru, здание студии «Союзмультфильм» на Долгоруковской улице в Москве передали Русской православной церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю
Церковь отказалась венчать однополые и неправославные браки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017