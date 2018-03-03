Представитель РПЦ выступил за контроль за содержанием детских книг

Детские книги не должны «пропагандировать безвкусицу и разного рода уродство», заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что качество литературы для детей должно контролироваться. Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты», — уточнил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Он уточнил, что важны не только передаваемые книгами знания, но и тот эстетический вкус, который они воспитывают в ребенке, сообщает «РИА Новости».

«Те детские книги, которые мы читали в детстве, они были не только интересны, но и красивы, они были прекрасны. Будь то «Винни-Пух», «Алиса в Стране чудес», будь то разного рода русские сказки», — напомнил глава ОВЦС.

Как пример негативного воздействия на детей он привел современные мультфильмы, в которых «одни монстры». «Та эстетическая парадигма, которая при помощи этих мультфильмов закладывается у наших детей, на мой взгляд, очень опасна», — подчеркнул священнослужитель.

Как писал iz.ru, здание студии «Союзмультфильм» на Долгоруковской улице в Москве передали Русской православной церкви.