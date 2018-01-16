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В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия должна вернуться к старому стилю по юлианскому календарю, который использовали в стране до революции. Об этом заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

«Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что празднование Рождества Христова необходимо перенести на 25 декабря (в соответствии с действующим в РФ григорианским календарем. — Ред.). Я сторонник старого стиля и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа», — заявил Щипков. Священнослужитель выразил уверенность в том, что «рано или поздно это произойдет».

РПЦ проводит богослужения по старому стилю (юлианский календарь), в то время как Россия и большинство стран в мире используют григорианский календарь. 

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