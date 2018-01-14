Прямой эфир

Путин рассказал о роли РПЦ в годы богоборчества

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский президент Владимир Путин рассказал, какую роль играла Русская православная церковь (РПЦ) в единении людей в годы богоборчества при коммунистической власти. Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое вошло в документальный фильм «Валаам» на телеканале «Россия 1».

Во время беседы президент рассказал историю архипелага Валаам, где расположен Валаамский монастырь.

«Патриарх рассказывал: когда советские войска готовы уже были войти на архипелаг, они почему-то остались на берегу, пригласили священнослужителей из монастыря», — начал свой рассказ Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

По словам президента, советский офицер поинтересовался, сколько монахам нужно времени, чтобы собрать все вещи и уехать. Монахам потребовалось несколько дней, они забрали все святыни и скрылись, отметил президент. 

«В тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами», — отметил Владимир Путин.

По его словам, в первую очередь это заслуга РПЦ. А история с монахами является лучшим свидетельством того, что единение никогда не покидало жителей страны, уточнил он.

Также в интервью глава государства сообщил, что коммунисты приспособили под свою идеологию постулаты христианства, а сам Моральный кодекс строителя коммунизма — это «примитивная выдержка из Библии». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
РПЦ готова воспитывать детей из неблагополучных семей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017