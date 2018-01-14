Путин рассказал о роли РПЦ в годы богоборчества

Российский президент Владимир Путин рассказал, какую роль играла Русская православная церковь (РПЦ) в единении людей в годы богоборчества при коммунистической власти. Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое вошло в документальный фильм «Валаам» на телеканале «Россия 1».

Во время беседы президент рассказал историю архипелага Валаам, где расположен Валаамский монастырь.

«Патриарх рассказывал: когда советские войска готовы уже были войти на архипелаг, они почему-то остались на берегу, пригласили священнослужителей из монастыря», — начал свой рассказ Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

По словам президента, советский офицер поинтересовался, сколько монахам нужно времени, чтобы собрать все вещи и уехать. Монахам потребовалось несколько дней, они забрали все святыни и скрылись, отметил президент.

«В тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами», — отметил Владимир Путин.

По его словам, в первую очередь это заслуга РПЦ. А история с монахами является лучшим свидетельством того, что единение никогда не покидало жителей страны, уточнил он.

Также в интервью глава государства сообщил, что коммунисты приспособили под свою идеологию постулаты христианства, а сам Моральный кодекс строителя коммунизма — это «примитивная выдержка из Библии».