Украина запретила ввоз еще 18 российских книг

На Украине расширили список запрещенных к ввозу книг, добавив в него еще 18 изданий из России. Об этом сообщает агентство Укринформ.

В расширенный список попали издания: «Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?» Петра Толочко, Сергея Гриневецкого, Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Георгия Крючкова; «Лейтенант из будущего» Юрия Валина, «Ангелы апокалипсиса» Анатолия Гончара, «Дикое поле» Александра Конторовича, «Как воюют на Донбассе» Владислава Шурыгина, «Киевская хунта» Алексея Челнокова, «Кровавый евромайдан — преступление века» Виталия Захарченко, «Крестный путь России» Николая Леонова, а также 10 книг Александра Тамоникова. Все книги были изданы в РФ, кроме «Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?», которая была выпущена в Харькове.

В Госкомтелерадио заявили, что содержание этих книг «направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды».

Закон, ограничивающий ввоз в Украину «иностранной продукции антиукраинского содержания», вступил в силу в начале 2017 года. На данный момент в черном списке числятся 156 произведений. Последний раз список пополнялся 22 февраля — тогда в него включили девять российских изданий, в частности детскую книгу-раскраску, так как она была отпечатана в Крыму. 13 февраля запретили ввоз еще 135 книг из России.