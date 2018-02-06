Российскую книгу о самогоноварении запретили на Украине

Книга «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ авторства Дениса Токарева запрещена для ввоза на Украину. Об этом говорится в решении Национального комитета по телевидению и радиовещанию страны, которое цитирует ТАСС.

Книга рассказывает о рецептах приготовления домашнего алкоголя в СССР. По словам журналистов, украинские чиновники посчитали издание угрозой безопасности страны.

Также были запрещены еще две книги издательства АСТ: «По ту сторону вдохновения» Юрия Поляка и «Патриот» Андрея Рубанова.

Ранее 5 февраля скандально известный украинский националист Дмитрий Корчинский в эфире телеканала «112 Украина» назвал российских артистов животными и призвал перевозить их в железных клетках.