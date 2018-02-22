Власти Украины запретили ввозить в страну российскую книгу-раскраску

Киевские власти запретили ввоз в Украину еще девять российских изданий. Соответствующее решение вынес государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

Опасными для украинских читателей признана, в частности, книга-раскраска для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй», отмечает телеканал «360».

Власти Украины запретили ввоз в страну девяти российских изданий, среди которых оказалась детская раскраска издательства «Веселая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй». Основанием для запрета стали данные книжки «Отпечатано в России. Республика Крым».

Также запрещен ввоз восьми книг российского психолога Валерия Синельникова московского издательства «Центрполиграф». «Федеральное агентство новостей» сообщает, что в каждой из книг автор просит перечислять ему деньги по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь.

13 февраля на Украине запретили ввоз 135 книг из России.

Республика Крым вернулась в состав России весной 2014 года по итогам референдума, который не признал Киев и страны Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что принадлежность Крыма обсуждению не подлежит.

В январе этого года руководитель Крыма Сергей Аксенов сравнил Крым с «неприступной крепостью» после воссоединения с РФ. Ранее стало известно, что более 90% крымчан хотят проголосовать за Путина на выборах президента.