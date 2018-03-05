Почти 100 украинских военных обвинили в государственной измене

В 2017 году украинские правоохранители возбудили 97 уголовных дел в отношении военнослужащих по статье «Государственная измена». Об этом сообщила генпрокуратура республики.

«За прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 дел против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году восемь дел», –– приводит сообщение ведомства агентство УНН.

При этом шесть уголовных дел о госизмене были возбуждены в Донецкой области, еще три –– в Луганской.

В 2016 году было начато 134 аналогичных уголовных производства, в 2015-м — 89, в 2014-м — 67 дел.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против регионов Донбасса, которые не согласились с итогами февральского госпереворота и отказались признавать политиков, пришедших к власти.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек. С 5 марта 2018 года на юго-востоке Украины вступило в силу новое перемирие, согласно которому исключаются любые военные действия между сторонами конфликта –– самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками и Киевом.

Однако ранее в понедельник стало известно, что под Донецком был обстрелян кортеж российского депутата Алексея Журавлева.