Блогеры просят Путина обратить внимание на актуальные проблемы молодежи

Популярные Instagram-блогеры разместили на своих страницах посты с просьбой поучаствовать 7 июня в «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Гусейн Гасанов, Юлия Пушман, Юрий Кузнецовский, Наталия Краснова и многие другие призвали свою аудиторию задавать острые вопросы главе государства.

Среди самых популярных вопросов от подписчиков: почему космические цены на бензин? Почему не отменяют ЕГЭ? Кому бы Путин доверил страну после себя?

Общее количество подписчиков блогеров, поддерживавших инициативу, превышает 28 млн человек.

1 июня популярный автоблогер Алан Енилеев записал видеообращение к президенту, в котором призвал главу государства обратить внимание на предложение от блогеров, а также попросил коллег по цеху присоединиться к этому движению.

Ранее сообщалось, что к 1 июня на «прямую линию» с президентом России поступило свыше 500 тыс. вопросов.