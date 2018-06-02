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Блогеры просят Путина обратить внимание на актуальные проблемы молодежи

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Популярные Instagram-блогеры разместили на своих страницах посты с просьбой поучаствовать 7 июня в «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Гусейн Гасанов, Юлия Пушман, Юрий Кузнецовский, Наталия Краснова и многие другие призвали свою аудиторию задавать острые вопросы главе государства.

Среди самых популярных вопросов от подписчиков: почему космические цены на бензин? Почему не отменяют ЕГЭ? Кому бы Путин доверил страну после себя?

 

Какой вопрос Вы бы хотели озвучить на прямой линии с президентом нашей страны? 🤔 ⠀ Мероприятие это состоится 7-го июня и сейчас перебираю всевозможные контакты, чтобы возыметь возможность задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину 🇷🇺 ⠀ Если все получится, то задам либо один из Ваших вопросов, либо вопрос от моего отца @batya_alana, у него есть наболевшие темы касательно нашего бытия 😅 ⠀ Жду Ваших вопросов и спасибо за внимание ✌🏽😏 ⠀ — ⠀ Talking about upcoming event where a lot of Russian people will be able to ask something our president 🙂 ⠀ —

Публикация от Алан Енилеев (@alan_enileev) 31 Май 2018 в 1:22 PDT

Общее количество подписчиков блогеров, поддерживавших инициативу, превышает 28 млн человек.

1 июня популярный автоблогер Алан Енилеев записал видеообращение к президенту, в котором призвал главу государства обратить внимание на предложение от блогеров, а также попросил коллег по цеху присоединиться к этому движению.

 

❗️ОБРАЩЕНИЕ К В.В. ПУТИНУ❗️Вы задали огромное количество вопросов в комментариях ко вчерашнему посту о прямой линии с президентом и я подумал о том, что было бы здорово взять и попробовать сделать видеообращение к президенту России, Владимиру Владимировичу Путину, чтобы к прямой линии привлекли разных блогеров, ибо они представляют интересы самых разных активных аудиторий : ) ⠀ Владимир Владимирович, Вы конечно навряд ли смотрите Инстаграм, но вот Ваши помощники наверняка, так что если кто то из Вас смотрит этот ролик, то пожалуйста поспособствуйте тому, чтобы блогеры тоже участвовали в прямой линии и могли задать разные вопросы : ) ⠀ А Вам, дорогие мои зрители и читатели, огромное спасибо за активность, под этим постом тоже пишите пожалуйста вопросы, которые Вы бы хотели задать президенту нашей страны, может быть какие то из них в итоге и удастся задать и заодно интересно видеть что Вас волнует! ⠀ Так же призываю коллег запускать схожие видеообращения, так нас проще будет заметить, а точнее невозможно будет не заметить!) ⠀ @batya_alana, надеюсь в итоге получится задать твой вопрос о строительстве дублера задыхающегося Щелковского шоссе, в лучших традициях наших чиновников готовый план по созданию дублера валяется не одобренный МосОблДумой, люди уже привыкли жить в дорожном аду, затрачивая сутки в неделю на дикие пробки 😑 ⠀ — ⠀ Talking about questions to our president - all country will be able to ask him different questions on 7 of June : ) ⠀ — ⠀ @MASERATI_AVILON ⠀ #MASERATI_test #LEVANTE_test ⠀ — ⠀

Публикация от Алан Енилеев (@alan_enileev) 1 Июн 2018 в 12:44 PDT

Ранее сообщалось, что к 1 июня на «прямую линию» с президентом России поступило свыше 500 тыс. вопросов.

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