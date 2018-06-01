Песков подтвердил планы Путина звонить губернаторам на «прямой линии»

Президент России Владимир Путин 7 июня во время «прямой линии» проведет видеоконференцию с губернаторами и членами правительства для обсуждения жалоб и обращений граждан, подтвердил информацию СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Частично я могу это подтвердить, действительно», — приводит ответ Пескова на соответствующий вопрос «РИА Новости».

По его словам, у президента всегда была возможность поддерживать связь с членами правительства и с главами регионов. «Такая возможность будет у него и на этот раз», — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в 2018 году «прямая линия» с Путиным пройдет в новом формате — с применением конференц-связи.

«Прямая линия» пройдет 7 июня и станет 16-й по счету. Мероприятие проводилось и в те годы, когда Путин занимал должность председателя правительства. Тогда программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».