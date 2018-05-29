Россияне прислали почти 190 тыс. вопросов на «Прямую линию» за два дня

Россияне активно отправляют свои вопросы на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. За два дня по разным каналам поступило почти 190 тыс. обращений, сообщила пресс-служба Кремля.

По состоянию на 9:00 мск 29 мая граждане задали 188 062 вопросов. Обратиться можно, позвонив по телефону, отправив SMS- или MMS-сообщение. Кроме того, желающие могут задать вопрос через социальные сети или официальное мобильное приложение.

На сайте «Прямой линии» можно увидеть примеры самых популярных вопросов. Многих интересует повышение цен на бензин, пенсионная реформа и обеспечение граждан жильем. Больше всего россиян волнуют проблемы экономики, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания населения, а также науки и экологии.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12:00 мск.



