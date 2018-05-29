Опубликованы первые заданные Путину для «Прямой линии» вопросы

Стали известны первые вопросы, которые граждане России хотели бы задать во время «Прямой линии» президенту страны Владимиру Путину. Они появились на сайте проекта.

Так, больше всего россиян волнуют проблемы экономики, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания населения, науки, экологии и другие.

Граждан интересует стремительный рост цен на бензин, который, по их мнению, влияет на общую инфляцию в стране. Задаются вопросы по срокам реализации программы обеспечения жильем молодых семей.

Также затронут вопрос создания Министерства науки и просвещения. В частности, граждан интересует, планируется ли в рамках этого ведомства создание новых научно-образовательных центров.

Россиян волнует и возможное увеличение пенсионного возраста.

Граждане хотят узнать мнение главы государства о том, будет ли эффективна работа нового правительства, многие члены которого перешли из старого состава, пишет сайт kp.ru.

В разделе об экологии задают вопросы по реформе «Чистая страна».

Вопросы президенту можно задавать через приложения OK Live и «Москва — Путину». Также сообщения смогут отправлять пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12:00 мск.