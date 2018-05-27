Кремль назвал дату проведения «Прямой линии» с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет «Прямую линию» 7 июня. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Седьмого июня 2018 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

В ходе «Прямой линии» президент пообщается с гражданами страны, представителями общественности и экспертами. Он ответит на вопросы, которые будут поступать в разных форматах — из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также в ходе прямых включений из регионов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, тем не менее, что «будут определенные новации — и технологические, и содержательные».

«Прямая линия» состоится в 16-й раз. Мероприятие проводилось в том числе в 2008–2011-х годах, когда Путин занимал должность председателя правительства — в этот период оно назвалось «Разговор с Владимиром Путиным».

Самой долгой «Прямая линия» была в 2013 году — тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.