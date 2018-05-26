Путин рассказал о целях и задачах нового правительства

Перед новым составом правительства стоят сложные, ответственные цели, принципиально нового уровня. С таким заявлением на встрече с кабмином выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, правительству предстоит очень быстро разработать планы выполнения майского указа, и министры в полной мере осознают содержание и масштаб поставленных перед ними задач, сообщает «РИА Новости».

Также Путин добавил, что кабмин должен быть примером конструктивного сотрудничества с политическими партиями и гражданским обществом, необходимо постоянно поддерживать диалог с людьми и объяснять свои действия.

Кроме того, по словам главы государства, в реализацию задач развития необходимо вовлекать как можно больше граждан, укрепляя стремления совместно добиваться необходимых для страны целей. Президент пожелал новому правительству успеха, а также здоровья и сил для выполнения столь масштабной работы.

18 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.

Ранее, 7 мая, глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, в частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.