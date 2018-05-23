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Кабмин поручил подготовить закон о снижении акцизов на бензин

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Правительство России поручило Минфину, Минэнерго и ФАС до 28 мая подготовить законопроект о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Такое решение было принято по итогам заседания кабинета министров, сообщает пресс-служба кабмина. 

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Кроме того, Минфину поручено в III квартале 2018 года при необходимости представить поправки в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в связи с изменением ставок акцизов на топливо.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков рассказал, что кабмин готов снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 тыс. рублей.

С начала 2018 года цены на дизельное топливо выросли на 9%, а на бензин — на 4,7%. Ситуацию связывают с укреплением рубля, ростом цен на нефть и повышением акцизов.

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