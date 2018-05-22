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Правительство рассматривает вопрос снижения акцизов на топливо

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Правительство рассматривает вопрос снижения акцизов на бензин и дизельное топливо, что позволит уменьшить цены для розничного потребителя. О таком намерении рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его словам, вопрос обсуждался на заседании комитета совместно с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, а также специалистами в сфере нефтяной промышленности и энергетики.

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Заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков также подтвердил, что вопрос обсуждался, и рассказал о предложении снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей за 1 т и на 2 тыс. рублей на дизельное топливо, пишет «Газета.ру».

По данным источника издания, уменьшение акцизов на топливо является только первым шагом на пути к уменьшению цен на бензин. Также он отметил, что за всё время работы биржи такого роста цен зарегистрировано не было.

С начала 2018 года цены на дизельное топливо выросли на 9%, а на бензин — на 4,7%. Ситуацию связывают с укреплением рубля, ростом цен на нефть и повышением акцизов.

Информацию о причинах роста цен на топливо и мерах, которые предпринимаются для решения проблемы, намерен запросить комитет по энергетике Госдумы в правительстве России.

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