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Турагенты предрекают остановку навигации по Волге из-за цен на топливо

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Фото: ТАСС/Владимир Вяткин
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Подорожание дизельного топлива может привести к остановке навигации кораблей по речным круизам. Об этом предупредил гендиректор казанской компании «Волжские путешествия» Вячеслав Самолин. Компания занимается организацией теплоходных круизов.

По его словам, туроператор не сможет выполнить свои обязательства перед туристами при таких ценах.

«Мы продавали путевки из расчета максимум 35 тыс. рублей за тонну дизтоплива, а не по 53 тыс. за тонну», — цитирует эксперта ИА «Татар-информ».

Самолин считает, что в условиях таких цен мелкие предприятия, у которых в распоряжении один-два корабля, работать не смогут.

Стремительное подорожание бензина и дизтоплива в Европе началось в середине мая. Обозреватели считают, что это связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ядерной сделки с Ираном.

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