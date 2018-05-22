Песков рассказал о новациях на «Прямой линии» с президентом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ о том, какие изменения ожидают предстоящую «Прямую линию» президента России, о сроках проведения которой будет объявлено дополнительно. По словам представителя Кремля, она будет обогащена с точки зрения географии и технологических достижений.

«В этом году будут новации. Суть этого мероприятия останется той же, но прямая линия будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии и объема общения с учетом технологических достижений, которые имеются в нашем распоряжении. Подробности расскажем дополнительно», — отметил Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию журналистов о том, что «Прямая линия» с главой государства состоится 7 июня.

«Прямая линия» — сложившийся формат общения главы государства с жителями страны, представителями общественности и экспертами. В ходе нее Владимир Путин отвечает на вопросы граждан, которые поступают в студию из различных уголков России.