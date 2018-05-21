Кремль отреагировал на статью об «оскорбительном букете» для Меркель

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild о том, что букет цветов, который президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, является оскорблением.

«У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это считается признаком хорошего тона. Это наши традиции, мы на них ориентируемся», — сказал он.

18 мая в Сочи состоялись переговоры Путина и Меркель. Президент РФ встретил канцлера у входа в резиденцию «Бочаров ручей», где проходила встреча, пожал ей руку и подарил букет из роз и фрезий.

Однако немецкий таблоид Bild увидел в этом «некий сигнал». Автор материала полагает, что при встрече политики пожимают руки, а российский лидер подарил букет цветов и этим якобы хотел напомнить канцлеру, что она женщина.