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В Госдуме ответили на статью об «оскорбительном» букете для Меркель

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Тот факт, что немецкая газета Bild нашла скрытый смысл в букете цветов, который президент РФ Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, свидетельствует об утрате чувства эстетики. Об этом заявила зампредседателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений», — цитирует депутата сайт телеканала РЕН ТВ.

Яровая добавила, что «так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением». Депутат подчеркнула, что дарить женщинам цветы является лишь красивой традицией, которая не может быть расценена иначе, вне зависимости от положения женщины в обществе.

Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры 18 мая в Сочи. Российский лидер встретил канцлера ФРГ у входа в резиденцию Бочаров ручей, где проходила встреча, пожал Меркель руку и только после этого подарил ей букет из роз и фрезий

Однако немецкий таблоид Bild увидел в этом «некий сигнал».

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