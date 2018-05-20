СМИ расценили букет для Меркель как «оскорбление»
Подаренный президентом России Владимиром Путиным букет цветов канцлеру Германии Ангеле Меркель нес «скрытый смысл», который можно расценить как оскорбление. Об этом говорится в статье, опубликованной в немецком таблоиде Bild.
Журналист издания отметил, что рабочий визит немецкого канцлера в России обернулся «дипломатической дуэлью», которая началась сразу при встрече с подаренного Путиным букета, передает «РИА Новости».
В статье говорится, что, на первый взгляд, подарок можно расценить как проявление вежливости, однако это является оскорблением. Автор текста подчеркнул, что при встрече политики пожимают руки, а российский лидер подарил букет цветов и этим якобы хотел напомнить канцлеру, что она женщина.
Переговоры лидеров России и Германии прошли в Сочи 18 мая. Путин встретил Меркель у входа в президентскую резиденцию Бочаров Ручей. Российский президент пожал руку канцлеру ФРГ и только потом подарил ей букет из роз и фрезий.
Ранее Bild осудила Ангелу Меркель за визит в Россию и переговоры с Владимиром Путиным. Издание отметило, что встреча говорит о том, что российский президент является «хозяином на мировой арене».