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Песков прокомментировал слухи о дате проведения «Прямой линии» с Путиным

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Фото: TASS/Zuma/Mikhail Klimentyev
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, которые поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что «Прямая линия» с главой государства состоится 7 июня. 

«Мы сделаем своевременное сообщение, когда придет время», — заявил представитель Кремля.

«Прямая линия» — сложившийся формат общения Владимира Путина с населением, представителями общественности и экспертами. Глава государства отвечает на вопросы граждан, которые поступают в различных форматах — из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также в ходе прямых включений из регионов. Мероприятие проводилось в том числе в 2008–2011-х годах, когда Путин занимал должность председателя правительства — в этот период оно назвалось «Разговор с Владимиром Путиным».

Самой долгой «Прямая линия» была в 2013 году — тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.

Последние несколько лет «Прямая линия» проходила в апреле, однако в 2017 году ее перенесли на июнь. После программы Владимир Путин провел ряд встреч с губернаторами, на которых обсуждались в том числе проблемы, озвученные жителями регионов во время общения с президентом.

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