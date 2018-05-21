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Песков рассказал о беседе Путина и Меркель о миротворцах в Донбассе

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Сочи 18 мая обсуждали тему миротворческой миссии в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Тема действительно фигурировала в повестке переговоров Путина и Меркель, работа будет продолжаться. Условились по линии и министров иностранных дел, и внешнеполитических помощников продолжить обсуждение этих вопросов», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что разговоры о миссии ООН, которая обеспечит безопасность представителей ОБСЕ на юго-востоке Украины, ведутся давно. По словам Пескова, «пока нельзя говорить о том, что все позиции согласованы».

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия и Германия не могут вдвоем решить вопрос по направлению такой миссии, эту тему нужно обсуждать в Совете Безопасности ООН.

В сентябре 2017 года Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. В Киеве настаивают, что миротворческая миссия должна находится на всей территории Донбасса, в том числе и на участке границы с Россией.

9 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва до сих пор не получила внятной реакции на свое предложение об охранной миссии ООН.

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