В Кремле раскрыли детали «Прямой линии» с Путиным

Пресс-служба Кремля рассказала подробности проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться 7 июня.

«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — говорится в сообщении.

Вопросы президенту можно будет задавать через приложения «Москва — Путину» и OK Live. Также сообщения смогут отправлять пользователи «Одноклассников» и «ВКонтакте».

Кроме того, вопросы президенту будут принимать по телефону (SMS или MMS) и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

В 2018-м году «Прямая линия» состоится в 16-й раз. Мероприятие проводилось в том числе в 2008–2011-х годах, когда Путин занимал должность председателя правительства — в этот период оно называлось «Разговор с Владимиром Путиным».