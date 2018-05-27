Сноуден заявил о любви Трампа к Путину

Никто так не любит российского президента Владимира Путина, как его американский коллега Дональд Трамп. Такое мнение выразил экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — цитирует бывшего шпиона Huffington Post.

Комментируя развязанное в США дело о якобы «вмешательстве России» в ход президентских выборов, Сноуден отметил, что американцам «не стоит надеяться», что спецпрокурор Роберт Мюллер сможет доказать «связь» Трампа с Москвой.

Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ усомнился в возможности «завербовать» американского лидера.

«Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит, в течение трех минут, знает, что это дохлый номер», — считает Сноуден. По его словам, президента США сложно «использовать в роли «засланного казачка», когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».

Расследование вменяемого российским властям вмешательства в американские выборы ведется уже более года спецпрокурором Робертом Мюллером. Москва неоднократно опровергала бездоказательные обвинения.