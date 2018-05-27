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Трамп возмутился молчанием ФБР о «проблеме России» во время выборов

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Фото: Global Look Press/Zach Gibson
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Президент США Дональд Трамп возмутился молчанием министерства юстиции и ФБР во время предвыборной гонки в 2016 году о существующем расследовании вокруг России.

Американский лидер в своем Twitter назвал руководство ФБР нечестным и спросил, почему его не проинформировали о якобы вмешательстве России в выборы, внедрив при этом информатора в его предвыборный штаб, сообщает ТАСС.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года длится уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

25 мая президент России Владимир Путин выразил надежду на прекращение расследования США о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году и развитие двусторонних отношений.

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