Тайный агент ФБР не нашел «сговора с Россией» в предвыборном штабе Трампа

Тайный осведомитель ФБР, который работал в предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого «сговора с Россией». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Бывший сотрудник администрации выступил осведомителем ФБР. Ранее он уже был источником для ЦРУ. По просьбе ФБР информатор встречался с сотрудниками штаба, чтобы узнать, имело ли у них место сотрудничество с Москвой, сообщает «РИА Новости».

Также отмечается, что осведомитель являлся американским гражданином, который преподавал Британию. Осведомитель присутствовал в штабе с самого начала, но о сговоре с Москвой никогда не слышал.