Трамп подозревает Клинтон в сговоре с властями РФ

Американский лидер Дональд Трамп вновь повторил свое утверждение о том, что между российскими властями и кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон существовал сговор.

Президент США сообщил сотрудникам СМИ в своей резиденции Кэмп-Дэвид, что имел место некий сговор между Хиллари Клинтон, НКДП (Национальным комитетом Демократической партии) и властями РФ. «К сожалению, вы не очень активно это освещаете», — заявил он журналистам.

По мнению Трампа, версия о контактах его команды с Москвой в период выборов больше не может рассматриваться, так как спустя год активного расследования никаких доказательств обнаружено не было.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер снова опросит участников встречи сына президента США, Дональда Трампа-младшего, с российским юристом Натальей Весельницкой, так как узнал о ее случайном разговоре в лифте с дочерью главы Белого дома Иванкой Трамп.