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Спецпрокурор США узнал о встрече Иванки Трамп и Весельницкой в лифте

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Фото: Global Look Press/Alex Wong
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер снова опросит участников встречи сына президента США, Дональда Трампа-младшего, с российским юристом Натальей Весельницкой, так как узнал о ее случайном разговоре в лифте с дочерью главы Белого дома Иванкой Трамп.

Как сообщает Los Angeles Times, Мюллер узнал о встрече в лифте Иванки Трамп с Весельницкой и сопровождавшим ее лоббистом Ринатом Ахметшиным в Trump Tower. Издание отмечает, что Иванка Трамп в лифте обменялась любезностями с Весельницкой, однако Мюллер уверен, что многие детали разговора остались скрыты, сообщает ТАСС.

Спецпрокурор намерен узнать по минутам, как и где проходили контакты американских и российских представителей в июне 2016 года.

Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года встретился в Нью-Йорке с Весельницкой и лоббистом Ринатом Ахметшиным в присутствии советника президента и его зятя Джареда Кушнера, а также экс-руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

В июле официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявлял, что Трамп-младший обсуждал с Весельницкой только вопросы усыновления детей и «акт Магнитского». Между тем спецпрокурор США по расследованию «российского дела» Роберт Мюллер утверждает, что контакты окружения Трампа могли иметь теневой характер, который связан со скрытой поддержкой, которая могла оказываться Трампу.

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