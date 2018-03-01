Шпионские игры Мюллера

Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая факты так называемого российского вмешательства в президентские выборы в США, может выдвинуть обвинения в отношении официальных лиц РФ. Об этом заявил «Известиям» консультант The Atlantic Council Андерс Ослунд. По словам американского политолога, принимающего участие в составлении санкционных списков, Роберт Мюллер создает так называемые блоки обвинений. Сначала под подозрение попали американские граждане, близкие к президенту Дональду Трампу. После этого уголовные дела были возбуждены против россиян — сотрудников санкт-петербургской IT-компании. Теперь очередь дошла до чиновников.

Параллельно расследованию Роберта Мюллера в США ведется разработка нового санкционного списка. В работе над рестрикциями в отношении российских граждан принимает участие один из ведущих американских аналитических центров — The Atlantic Council. Примечательно, что с 2014 года его председателем является посол США в РФ Джон Хантсман. Старший научный сотрудник The Atlantic Council Андерс Ослунд, в 1990-е годы работавший советником правительства РФ, рассказал «Известиям» о возможных дальнейших шагах спецпрокурора Роберта Мюллера.

— Он, похоже, работает над «строительством» обвинительных блоков. Это известная прокурорская стратегия. В своих первых трех заключениях он предъявил обвинения экс-сотрудникам президента Трампа: генералу Флинну, Манафорту, Гейтсу и Пападопулосу. Теперь он пытается показать вмешательство РФ в предвыборную кампанию в США. Он предъявил обвинения 13 гражданам России. Следующий шаг — официальные лица в Москве. Ожидается еще много обвинительных заключений от спецпрокурора, — сказал Андерс Ослунд.

По его словам, Роберт Мюллер уже «раскопал» намного больше информации, чем известно американским СМИ и широкой общественности, и она будет постепенно поступать в информационное поле. Эксперт добавил, что «дело 13 российских граждан» стало следствием работы американского разведсообщества и спецслужб. Аналитические центры, конгресс и Госдепартамент США участия в ней не принимали. Их работа — составление санкционных списков.

Эту информацию подтвердил «Известиям» информированный источник в Вашингтоне, знакомый с ходом расследования. По его словам, «комиссия Мюллера сейчас занимается этим вопросом, но не обязательно, что работа однозначно выльется в полноценный список причастных лиц и их обвинение — всё будет зависеть от хода дела». Содержание готовящегося документа пока неизвестны никому, кроме спецслужб и самого Роберта Мюллера.

17 мая 2017 года Минюст США назначил Роберта Мюллера спецпрокурором, в задачи которого входит расследование «возможных связей Дональда Трампа и его команды с Россией», а также «вмешательства» Москвы в президентские выборы. Ранее Роберт Мюллер занимал пост директора ФБР. Первые обвинения были предъявлены уже 30 октября 2017 года, когда спецпрокурор санкционировал аресты экс-сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа.

16 февраля 2018 года он предъявил обвинения 13 гражданам России, которые работали на «Агентство интернет-исследований» (Санкт-Петербург). По мнению спецпрокурора, оно принимало участие в распространении антиамериканской информации. Однако никаких обвинений в адрес представителей официальных властей России до сих пор предъявлено не было.

Глава Минфина США Стивен Мнучин накануне заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней. Вполне возможно, они затронут российских официальных лиц, напомнил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

В Москве с недоумением восприняли новости об уголовных делах в отношении российских граждан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад Мюллера по российскому «вмешательству» в выборы лишен каких-либо оснований. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Какие бы действия ни предпринимала американская сторона, Москва оставляет за собой право на ответ. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям» отмечал, что Россия не гонится за «строгой зеркальностью», однако имеет в своем арсенале разные методы противодействия.

— У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги, — подчеркнул он.

По словам бывшего заместителя Генсекретаря ООН Сергея Орджоникидзе, если решение по официальным лицам РФ будет все-таки принято, это станет «примером наиболее неадекватного внешнеполитического акта».

— Таким образом внешнюю политику не проводят. Если будут возбуждены дела против наших официальных лиц, то это максимальное ухудшение двусторонних отношений. Ничего хуже я представить не могу. С другой стороны, над подобными планами можно только посмеяться. Разумеется, никаких практических результатов это не будет иметь. Мы тоже можем с таким же успехом возбудить уголовные дела против американских чиновников. И что дальше? Это разве внешняя политика? К таким мыслям могут прийти только люди, которые никогда не занимались внешней политикой и не понимают, как устроены международные отношения, — уверен экс-замминистра иностранных дел.

Хотя, по словам Сергея Орджоникидзе, судя по тому, что уже были возбуждены уголовные дела против российских граждан, ждать от Вашингтона можно чего угодно. Хотелось бы, чтобы американские элиты все же одумались и не прибегали к таким неадекватным действиям, заявил он.