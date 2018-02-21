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РФ допускает ответ на санкции против россиян из «списка Мюллера»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории», — цитирует Рябкова агентство «РИА Новости».

21 февраля представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о возможном введении санкций в отношении 13 россиян, чьи имена внесены в так называемый список Мюллера.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, ранее обвинил 13 граждан РФ и три российские компании в «сговоре против США». Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения абсурдными. В Кремле все обвинения американской стороны называют голословными и отрицают сговор с предвыборным штабом Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против россиян.

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