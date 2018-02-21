РФ допускает ответ на санкции против россиян из «списка Мюллера»

Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории», — цитирует Рябкова агентство «РИА Новости».

21 февраля представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о возможном введении санкций в отношении 13 россиян, чьи имена внесены в так называемый список Мюллера.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, ранее обвинил 13 граждан РФ и три российские компании в «сговоре против США». Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения абсурдными. В Кремле все обвинения американской стороны называют голословными и отрицают сговор с предвыборным штабом Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против россиян.