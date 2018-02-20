В этом году почти все информационные потоки с Мюнхенской конференции затмило сообщение о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. Он обвинил 13 российских блогеров и три фирмы в попытках сорвать выборы президента США, создать разлад в американском обществе и в конечном счете подорвать основы американской демократии.

Если эта чертова дюжина действительно хотела добиться таких целей, то, разумеется, это нехорошо и заслуживает всяческого осуждения. Но поверить, что подобная малочисленная группа троллей была способна манипулировать сознанием и поведением граждан самой могущественной державы в мире, крайне трудно.

Даже многими противниками Трампа признается, что на окончательные результаты выборов действия блогеров не оказали влияния. Тогда возникает вопрос: почему вдруг по этому поводу такой грандиозный шум и действительно ли, как заявил конгрессмен-демократ Джеральд Надлер, действия 13 русских из Санкт-Петербургской «фермы троллей» эквивалентны нападению японской авиации на Перл-Харбор?

Республиканцы не исключают, что обвинение Мюллера могло иметь иные цели, а именно — отвлечь внимание общественности и СМИ от действий другой группы. Она состоит из руководства Национального комитета Демократической партии, высокопоставленных сотрудников администрации Барака Обамы и ФБР. В эту группу входит и английский разведчик Кристофер Стил, в прошлом длительное время работавший в посольстве Великобритании в Москве. Видимо, именно по этой причине Хиллари Клинтон и ее команда наняли Стила для поисков компромата на Трампа в России.

Стил за хорошие деньги задание выполнил и даже перевыполнил, составив так называемое русское досье, содержащее материалы, которых хватило бы на создание нескольких блокбастеров — голливудских шпионских и порносериалов с участием Трампа и членов его команды.

Значительные несоответствия этого досье, а также ставшее известным содержание переписки ведущих сотрудников ФБР вызвали серьезные подозрения о сговоре. Но не между Трампом и Путиным, доказательства которого уже больше года пытается найти Мюллер, а между администрацией Обамы, ФБР и Клинтон — для достижения ее победы на выборах.

Последние несколько недель республиканцы требуют проведения нового расследования и даже назначения для этого еще одного спецпрокурора. И тут, весьма кстати, для перевода информационных стрелок от событий на внутреннем вашингтонском фронте появляется дело о российских блогерах.

Впрочем, это лишь предположение, но возвращаясь к вопросу об иностранном вмешательстве в выборы другого государства, очевидно, что таковое недопустимо в принципе, правда, оказывается не для всех.

Например, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси в интервью Fox News с улыбкой заявил, что Америке такое вмешательство позволено, так как она делает это «лишь в интересах продвижения демократии». Не думаю, что Вулси поинтересовался мнением сербов, иракцев, ливийцев и сирийцев, а также тысяч тех американских семей, чьи близкие погибли или были ранены, продвигая в этих странах демократию.

Известный политический обозреватель Патрик Бьюкенан, в прошлом директор отдела коммуникаций в администрации Рональда Рейгана, приводит длинный список примеров вмешательства США в выборы других стран, включая Россию и Украину, и задает риторический вопрос: «Знает ли нынешнее поколение нашей страны собственную историю?»

Казалось бы, что наиболее разумный выход из нынешней мегакризисной ситуации в отношениях России и США — это начать наряду с переговорами о разоружении параллельные переговоры о безопасности в киберпространстве, о чем, кстати, и говорила в Мюнхене министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен.

Известно, что Москва уже предложила Вашингтону приступить к таким переговорам, но не встретила взаимопонимания. Как стало известно, причина отказа состоит в том, что, по мнению Госдепа, ограничения в использовании киберпространства усложнят работу по продвижению демократии, а это недопустимо.

Таким образом, подытоживая результаты Мюнхенской конференции, можно с сожалением отметить, что вместо достижения прогресса в ослаблении нынешних угроз безопасности мы оказались еще на один шаг ближе к новому мировому конфликту.

Автор — президент Американского университета в Москве

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