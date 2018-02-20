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Трамп заявил о своем жестком отношении к России в сравнении с Обамой

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп похвастался, что он относится к России жестче, чем его предшественник Барак Обама. Об этом глава США заявил в своем микроблоге во вторник, 20 февраля.

При этом Трамп призвал объективно взглянуть на факты.

«Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства», — цитирует его «Интерфакс».

16 февраля минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, которые обвиняются в причастности ко вмешательству в выборы 2016 года в США.

В Кремле назвали «злобной сказкой» обвинения США в адрес россиян. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских. 

Москва неоднократно отрицала вмешательство в президентские выборы в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения Вашингтона «абсолютно голословными».

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